Ρωσικά στρατεύματα εγκατέστησαν προγεφύρωμα στη δυτική όχθη του ποταμού Οσκίλ, αυξάνοντας την πίεση που δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο ρωσικός στρατός είχε προσπαθήσει επανειλημμένως να διασχίσει αυτόν τον ποταμό, κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ. «Ο εχθρός προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του στην κοινότητα Ντβορίτσνα (…) και να επεκτείνει το προγεφύρωμα», δήλωσε ο Αντρίι Μπεσέντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κουπιάνσκ. Προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς οι εισβολείς προσπαθούν να τις πλαγιοκοπήσουν.

Ρωσικά στρατεύματα είχαν διασχίσει τον ποταμό Οσκίλ κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής, το 2022, αλλά απωθήθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις λίγους μήνες αργότερα.

Ο Μπεσέντιν ανέφερε ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί πλέον σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από την πόλη Κουπιάνσκ, η οποία είχε πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων πριν από την έναρξη του πολέμου.

Τα στρατεύματα της Μόσχας ενισχύουν τις θέσεις τους σε αρκετούς τομείς της ανατολικής Ουκρανίας και τη Δευτέρα ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την πόλη Κουράχοβε, στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Ωστόσο το Κίεβο διαψεύδει πως η συγκεκριμένη πόλη έπεσε στα χέρια των εισβολέων και υποστηρίζει ότι οι μάχες στην περιοχή εξακολουθούν να μαίνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

