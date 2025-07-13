Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη όταν κατέθεσε δημόσια κατά του συζύγου της σε μια πολύκροτη δίκη για ομαδικό βιασμό, τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση της Γαλλίας.

Η 72χρονη Πελικό ανακηρύχθηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής, όπως ανακοινώθηκε ενόψει της εθνικής εορτής της Βαστίλης. Ήταν μία από τις 590 προσωπικότητες που τιμήθηκαν φέτος για την προσφορά και το θάρρος τους.

Η Πελικό επέλεξε να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας, προκειμένου να μιλήσει ανοιχτά για τα όσα υπέστη. Ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για διακεκριμένο βιασμό, αφού παραδέχθηκε πως τη νάρκωνε επί χρόνια και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες – περίπου 50 σύμφωνα με το κατηγορητήριο – να τη βιάζουν όσο εκείνη ήταν αναίσθητη στο κρεβάτι.

Η ίδια βρισκόταν σχεδόν καθημερινά στη δικαστική αίθουσα κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Θέλω όλες οι γυναίκες που έχουν βιαστεί να πουν: "Η κυρία Πελικό το έκανε, μπορώ κι εγώ"», είχε δηλώσει η ίδια. «Θέλω η ντροπή να αλλάξει πλευρά – από το θύμα να πάει στον θύτη».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέδωσε δημόσιο φόρο τιμής στη Ζιζέλ Πελικό, χαρακτηρίζοντάς την «πρότυπο γενναιότητας», σημειώνοντας ότι η αξιοπρέπεια και το θάρρος της «συγκίνησαν και ενέπνευσαν τη Γαλλία και ολόκληρο τον κόσμο».

Όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους αυτοβιογραφία της Πελικό, όπου περιγράφει με δικά της λόγια τη συγκλονιστική της ιστορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.