ΝΑΤΟ: Την Ουάσινγκτον θα επισκεφτεί τη Δευτέρα ο Ρούτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα επισκεφτεί την Ουάσινγκτον στις 14-15 Ιουλίου, όπου και θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε το ΝΑΤΟ σε μία ανακοίνωσή του.
Η ίδια ανακοίνωση δεν δημοσιοποίησε κάποιον λόγο για την άμεση επίσκεψη του Ρούτε, αλλά ο Τραμπ είχε δηλώσει σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News, ότι οι ΗΠΑ θα επιθυμούσαν να εφοδιάσουν με όπλα την Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει μία “σημαντική δήλωση” αύριο, Δευτέρα.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει μέχρι σήμερα όπλα στην Ουκρανία, η αποστολή των οποίων είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που ήταν πιστός υποστηρικτής του Κιέβου.
