Οι Βρυξέλλες ψάχνουν απάντηση στον Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται αποφασισμένη να απαντήσει δυναμικά στην εξαγγελία του Αμερικανού προέδρου για επιβολή δασμών 30% σε όλες τις ευρωπαϊκές εισαγωγές. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες επιμένουν στην εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη μιας διμερούς συμφωνίας.

Κλιμάκωση εμπορικής έντασης ΗΠΑ–ΕΕ

Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, το προτεινόμενο ποσοστόχαρακτηρίζεται ως «δυσανάλογο» και «απαράδεκτο», καθώς τριπλασιάζει τους ήδη ισχύοντες τελωνειακούς φραγμούς και υπερβαίνει κατά 10% την αρχική απειλή του Αμερικανού προέδρου. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνουν οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές, το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που ετίθετο στο τραπέζι των συνομιλιών.

Στην επίσημη επιστολή του προς την Κομισιόν, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως *«αν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσετε να αυξήσετε τους δασμούς σας και ανταποδώσετε, τότε, ανεξάρτητα από τον αριθμό που επιλέγετε να τους αυξήσετε, θα προστεθεί στο 30% που σας χρεώνουμε»*.

Στρατηγικός χειρισμός από την ηγεσία της Ευρώπης

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτάσσει χαμηλούς τόνους και επισημαίνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για συμφωνία με τις ΗΠΑ έως την 1η Αυγούστου, χωρίς να αποκλείει τη λήψη «όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντιμέτρων, εάν απαιτείται».

Όπως μεταδίδουν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, οι πρέσβεις (Coreper) συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση αλλά και την πιθανότητα άμεσης ενεργοποίησης κυρώσεων. Το ίδιο ζήτημα βρίσκεται στην ατζέντα και των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ, οι οποίοι θα συνεδριάσουν εκ νέου τη Δευτέρα.

Ρευστό παρασκήνιο και διχασμός στους ευρωπαϊκούς κόλπους

Σημειώνεται ότι οι αρχικές κυρώσεις της ΕΕ κατά των ΗΠΑ, ύψους 21,5 δισ. ευρώ, είχαν «παγώσει» χάριν διαπραγμάτευσης και προβλέπεται να τεθούν αυτομάτως σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 15ης Ιουλίου, εφόσον δεν ανανεωθεί το moratorium από την Κομισιόν.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη υιοθετούν επιφυλακτική στάση απέναντι σε μια άμεση απάντηση, εκτιμώντας πως υπάρχει περιθώριο διαλόγου μέχρι την 1η Αυγούστου και την προετοιμασία ενός δεύτερου πακέτου δασμών έως και 70 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικό είναι το κλίμα σε Ιταλία και Ιρλανδία —χώρες ιδιαίτερα ευάλωτες στα αμερικανικά μέτρα—, που ζητούν από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία. Η Ρώμη απευθύνει έκκληση ώστε να «αποφευχθεί η πόλωση, που θα δυσχεράνει την επίτευξη συμφωνίας», ενώ το Δουβλίνο προκρίνει τη λύση «μέσω διαπραγματεύσεων, ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση».

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζητά να επιταχυνθεί η προετοιμασία αξιόπιστων αντιμέτρων και να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου.

Πηγή: Deutsche Welle

