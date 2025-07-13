Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος ανέφερε ότι «αν τα Γλυπτά του Παρθενώνα είχαν παραμείνει στην Ελλάδα, σήμερα δεν θα υπήρχαν».

Ειδικότερα, ο Φάρατζ σε δηλώσεις του στη βρετανική Sun, τόνισε ότι «όχι. Αν τα Γλυπτά του Έλγιν είχαν παραμείνει στην Ελλάδα, σήμερα δεν θα υπήρχαν. Το Βρετανικό Μουσείο έχει υπάρξει εξαιρετικός προστάτης κάποιων από τους μεγαλύτερους θησαυρούς του κόσμου και πρέπει να συνεχίσει να είναι».

Στο ίδιο πνεύμα, και η πρώην πρωθυπουργός των Συντηρητικών, Λιζ Τρας, και ο ιστορικός Δρ. Ντέιβιντ Στάρκι καθώς υπέγραψαν επιστολή προς τον ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας το μουσείο ότι συμμετέχει σε μια «μυστική» και «επιταχυνόμενη εκστρατεία» για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.



