Διευρυμένη αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών και Ισότητας (DEM) επισκέπτεται από το μεσημέρι τον φυλακισμένο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) Αμπντουλάχ Οτσαλάν, προκειμένου να παραλάβει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, την αναμενόμενη δήλωσή του για διευθέτηση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία.

Στις 17:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη μια ενημέρωση από το DEM για τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της. Σε αυτήν αναμένεται να μεταφερθεί το «ιστορικό μήνυμα» του Οτσαλάν.

Στην αντιπροσωπεία που μετέβη στο νησί-φυλακή Ιμραλί της Προποντίδας συμμετέχουν, εκτός από τους δύο βουλευτές και ηγετικές προσωπικότητες του DEM Περβίν Μπουλντάν και Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, οι οποίοι επισκέφθηκαν και τις δύο προηγούμενες φορές τον Οτσαλάν, ο Κούρδος βετεράνος πολιτικός και καθαιρεθείς δήμαρχος της επαρχίας Μαρντίν Αχμέτ Τούρκ, οι συμπρόεδροι του κόμματος Τουλάι Χατίμογουλαρι και Τουντζέρ Μπακιρχάν, καθώς και δύο δικηγόροι του Οτσαλάν.

Τι αναμένεται να δηλώσει ο Οτσαλάν

Ο 75χρονος ηγέτης του PKK αναμένεται στη δήλωσή του να ζητήσει από την οργάνωση, που ο ίδιος δημιούργησε το 1978, να καταθέσει τα όπλα της.

Αναμένεται επίσης να απευθύνει έκκληση για επίλυση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μέσω της «δημοκρατίας και της ειρήνης» και μετατόπιση του κινήματος από την ένοπλη πάλη στο πολιτικό πεδίο. Ωστόσο, ανοικτό παραμένει το ερώτημα σε ποιο βαθμό τα ένοπλα μέλη του ΡΚΚ, που έχουν καταφύγει κυρίως στο Βόρειο Ιράκ ή έχουν ενταχθεί στις τάξεις του YPG στη βόρεια Συρία, θα λάβουν υπόψη τους μία τέτοια έκκληση.

Στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, βασικού πολιτικού φορέα των υπερεθνικιστών Γκρίζων Λύκων, και κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προς έκπληξη πάντων, είχε καταθέσει πρόταση για αποφυλάκιση του ηγέτη της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν υπό περιοριστικούς όρους, αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση. Ο Οτσαλάν κρατείται φυλακισμένος από το 1999 σε φυλακή στο Ιμραλί, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η πρόταση έτυχε της στήριξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ιδρυτής του PKK είχε απευθύνει παρόμοια έκκληση για επίλυση του Κουρδικού μέσω του εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, καθώς και για τη μετατόπιση του κουρδικού κινήματος από την ένοπλη πάλη στο πολιτικό πεδίο, και κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης ειρηνευτικής διαδικασίας πριν από μια δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

