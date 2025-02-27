Μυστήριο περιβάλλει τον θάνατο του Gene Hackman και της συζύγου του, Betsy Arakawa, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μαζί με τον αγαπημένο τους σκύλο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον Hackman, 95 ετών, την Arakawa, 64 ετών, και το κατοικίδιο ζώο νεκρούς όταν πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι τους στη Σάντα Φε.

Οι βοηθοί του σερίφη της κομητείας δήλωσαν ότι «δεν πιστεύουν ότι η εγκληματική ενέργεια αποτέλεσε παράγοντα του θανάτου τους», αλλά «η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί». Ενώ η προσοχή της κοινής γνώμης έχει επικεντρωθεί στον Hackman και τη σύζυγό του, οι αστυνομικοί είναι πιθανό να συμπεριλάβουν στην έρευνά τους και τον νεκρό σκύλο τους.

Ο σερίφης της κομητείας, Adan Mendoza, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι βρίσκονται «στη μέση μιας προκαταρκτικής έρευνας θανάτου» και «περιμένουν την έγκριση ενός εντάλματος έρευνας». Ο Χάκμαν, ο οποίος έχει βραβευτεί δύο φορές με Όσκαρ και με περιουσία που ξεπερνά τα 80 εκατ. δολάρια, έγινε κάτι σαν ερημίτης στα τελευταία του χρόνια και σπάνια εμφανιζόταν δημοσίως.

Ο ηθοποιός ήταν γνωστό ότι αγαπούσε τα σκυλιά και έσωσε δύο αδέσποτους γερμανικούς ποιμενικούς που περιπλανήθηκαν σε ένα στάδιο στη Βαλτιμόρη, όπου γυρίζονταν σκηνές για την ταινία «The Replacements» το 1999.

Ο Χάκμαν ονόμασε το ένα από τα σκυλιά «Gene» και το άλλο «Keanu», από το όνομα του συμπρωταγωνιστή του, Keanu Reeves. Αργότερα επισκέφθηκε τα ζώα σε ένα καταφύγιο και υιοθέτησε τον «Gene». Ο ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2004. Μάζεψε τα πράγματά του, έφυγε από το Λος Άντζελες για μια ήσυχη ζωή στο Νέο Μεξικό και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω.

Κάποιοι -αρχικά- πίστεψαν ότι αυτή η απόφασή του είχε να κάνει με τον γάμο του, αλλά στην πραγματικότητα ο Χάκμαν εγκατέλειψε την υποκριτική λόγω του σοβαρού στρες που είχε, το οποίο έγινε υπερβολικό για να το διαχειριστεί, αφού άρχισε να έχει προβλήματα με την καρδιά του.

Gene Hackman, his wife Betsy Arakawa and his dog have passed away. RIP pic.twitter.com/RiX6NvuiQB — Cowboy Contractor (@ManningDrakeOG) February 27, 2025

Πρώην πεζοναύτης, ο Χάκμαν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 80 ταινίες καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια της καριέρας του που ξεκίνησε τα χρόνια του '60. Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Με τη δεύτερη σύζυγό του, την πιανίστρια, Betsy Arakawa, είχαν παντρευτεί το 1991.

Last photo of Gene Hackman, 95, and wife Betsy Arakawa, 63, before their tragic deaths at home with their dog in New Mexico. The two-time Oscar winner used a cane, holding Betsy’s arm in a rare outing on March 28, 2024, weeks after his 94th birthday. pic.twitter.com/JkEhM6fPlb — J Stewart (@triffic_stuff_) February 27, 2025

Πηγή: skai.gr

