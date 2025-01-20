Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ήταν παρούσα στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, σε ανάρτησή της στο "X", υπογράμμισε:

«Ευχόμαστε καλή δουλειά στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη νέα του θητεία. Είμαι βέβαιη ότι η φιλία των εθνών μας και οι αξίες που μας ενώνουν θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη φιλία της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κοινή αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων και με οικοδόμηση ενός μέλλοντος ασφάλειας και ευημερίας για τους λαούς μας. Η Ιταλία θα συνεισφέρει πάντα στην ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, ο οποίος είναι κύριος στυλοβάτης για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη των κοινοτήτων μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

