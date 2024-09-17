Μετά από 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Ρωσία, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη χώρα, λόγω της απόφασης της Μόσχας να αφαιρέσει την οργάνωση από την λίστα των εγκεκριμένων ξένων οργανισμών.

After 32 years of working in Russia, we have closed our programmes following instruction for our MSF-Netherlands sections to deregister in the country. More:https://t.co/b2ryPmS8hO September 17, 2024

Η οργάνωση εξηγεί σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε τον περασμένο μήνα επιστολή του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία απαλείφεται από το μητρώο των ξένων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ρωσία.

Η απόφαση αφορά την ολλανδική πτέρυγα των MSF στη Ρωσία, που ήταν και η μόνη ενεργή στη χώρα.

«Για να συμμορφωθούμε με την απόφαση αυτή, χρειάστηκε να τερματίσουμε τις επιχειρήσεις μας στην χώρα και τα συμβόλαια του προσωπικού μας», εξήγησε η Μαρία Μπόρσεβα, εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

«Βάζουμε τέλος στις δρατηριότητές μας στην Ρωσία με βαριά καρδιά», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η μκο, διευκρινίζοντας ότι από το 1992 είχε υπό την εποπτεία της δεκάδες προγράμματα.

Η MSF έχει χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια σε περισσότερους των 52.000 προσφύγων μετά την ρωσική εισβολή. Περισσότεροι από 15.400 άνθρωποι έχουν λάβει δωρεάν ιατρική, ψυχιατρική και ψυχολογική συνδρομή.

Η οργάνωση δαπάνησε 3,4 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τον περασμένο χρόνο στην Ρωσία.

«Πολλοί άνθρωποι που είχαν ανάγκη ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στερούνται πλέον την υποστήριξη που θα μπορούσαμε να τους παρέχουμε», δήλωσε ο Νόρμαν Σιτάλι, υπεύθυνος επιχειρήσεων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ρωσία.

«H MSF θα ήθελε να συνεχίζει να εργάζεται στην Ρωσία αν και όταν αυτό θα γίνει δυνατό».

Η οργάνωση είναι η τελευταία μίας σειράς οργανώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και μη κυβερνητικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από την Δύση που διακόπτει τις επιχειρήσεις της στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Τον περασμένο χρόνο, η Ρωσία είχε κηρύξει «ανεπιθύμητες» τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Greenpeace, Transparency International και WWF απαγορεύοντας την δράση τους στη ρωσική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

