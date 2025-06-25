Ζημιές στο Ροστόφ από ουκρανικό πλήγμα με drones - Στους 19 οι νεκροί στο Ντνιπροπετρόφσκ

Επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία στη διάρκεια της νύκτας προκάλεσε ζημιές σε εργοστάσιο σιτηρών, ένα σχολείο, σπίτια και ένα αθλητικό κέντρο στην περιφέρεια Ροστόφ στη νότια Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν συνολικά 40 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας πάνω από διάφορες ρωσικές περιφέρειες και τη χερσόνησο της Κριμαίας. Επτά drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Ροστόφ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής Γιούρι Σλιουσάρ έγραψε στο Telegram ότι δεν υπάρχουν τραυματίες από τα ουκρανικά πλήγματα, αλλά η επίθεση αυτή προκάλεσε πυρκαγιά σε αθλητικό κέντρο και ζημιές σε ένα σχολείο και δύο πολυκατοικίες στην πόλη Ταγκανρόγκ.

Στην πόλη Αζόφ η ουκρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αποθήκη και εργοστάσιο σιτηρών, σημείωσε ο Σλιουσάρ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με ανεπίσημα ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram, είναι πιθανό από την επίθεση αυτή να επλήγη το εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων drones Atlant- Aero που βρίσκεται στην Ταγκανρόγκ.

Μεγάλο πλήγμα στη Ντνίπρο

Στο μεταξύ ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία αυξήθηκε σε 19 νεκρούς, ενώ σχεδόν 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με το Κίεβο να καταγγέλλει «το μήνυμα τρόμου» που έστειλε η Μόσχα.

Ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε χθες Τρίτη «με πυραύλους» εναντίον των πόλεων Ντνίπρο και Σαμάρ καταστρέφοντας ένα κυβερνητικό κτίριο στην πρώτη.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ντνιπροπετρόφσκ, τον Σέρχιι Λισάκ, από τη ρωσική επίθεση στη Ντνίπρο σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και ακόμη 279 τραυματίστηκαν. Επιπλέον, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σαμάρ και 14 τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος «καταστρέφει ζωές, είναι ο ορισμός του του ελέγχου. Αν μπορεί να σκοτώνει ανθρώπους, να καταστρέφει σπίτια, να εκβιάζει, πιστεύει ότι έχει την εξουσία», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες στο Χ.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα «να αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη» και να υιοθετήσει μια πολιτική «απομόνωσης και μέγιστων κυρώσεων» εις βάρος της Μόσχας.

«Από άποψη ζημιών πρόκειται μάλλον για ένα από τα πιο μεγάλα πλήγματα εναντίον της Ντνίπρο» από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πόλης Μπόρις Φιλάτοφ.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα κατήγγειλε «το μήνυμα τρόμου και απόρριψης της ειρήνης» που έστειλε η Μόσχα, ενώ κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου «να ενισχύσουν την πίεση» στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

