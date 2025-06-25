Τα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζουν τη χειραψία και το πώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούμπησε τον ώμο του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ερντογάν, στην πρώτη τους συνάντηση μετά από επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη. Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος Φερχάτ Μουράτ, σημειώνει στο CNN Turk: «Βλέπουμε τους ηγέτες πως σε μια περίοδο έντασης και πολέμων, δείχνουν μια πιο άνετη και χαλαρή εικόνα. Αυτό βλέπουμε από τη γλώσσα του σώματος τους. Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται δίπλα στον πρόεδρο Ερντογάν. Στη χειραψία τους διαπιστώνουμε όλες τις σκέψεις που έχει ο ένας για τον άλλον από το παρελθόν. Όπως βλέπετε όταν ο Τραμπ κάνει χειραψία, δεν τραβάει τον Ερντογάν προς το μέρος του, αλλά εκείνος ακουμπάει τον Ερντογάν ενώ συνήθως εκείνος τους συνομιλητές του τους τραβάει προς το μέρος του. Στις χειραψίες πάντα γίνεται μια προσπάθεια ποιος θα δείχνει πιο ισχυρός. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι αρκετά έμπειρος στο ζήτημα αυτό. Αν ο Τραμπ είχε δίπλα του έναν πιο άπειρο ηγέτη, ίσως έκανε κάποια πιο διαφορετική κίνηση».

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, για Γάζα και για τους πολέμους Ισραήλ - Ιράν και Ρωσίας - Ουκρανίας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global σχολιάζει από τη μεριά του: «Eδώ είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, δίπλα του είναι η κ. Μελόνι και βλέπουμε και τον πρόεδρο Τραμπ στο ίδιο τραπέζι. Εδώ δεν χαμογελάει και ιδιαίτερα, ίσως επειδή γράφονται διάφορα για τον ίδιο». Ακόμη, σχολιάζει επίσης: «Eδώ βλέπουμε τον Τραμπ, εδώ μάλλον είναι ο βασιλιάς, βλέπουμε και τον πρόεδρο Ερντογάν. Εχει τη διερμηνέα του, δίπλα βλέπουμε την κυρία Μελόνι, και απέναντι τον πρόεδρο Τραμπ».

Στο μεταξύ, καθώς ταξίδευε προς τη Χάγη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θεωρεί σωστό μέλη του ΝΑΤΟ να βάζουν εμπόδια στις πωλήσεις όπλων μεταξύ συμμάχων και υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Ειδικότερα σημείωσε: «Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε την δίκαιη κατανομή των βαρών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Είμαστε ένας σύμμαχος που διαχειρίζεται τον δεύτερο μεγαλύτερο χερσαίο στρατό του ΝΑΤΟ. Την ώρα που βελτιώνουμε συνεχώς τις αμυντικές ικανότητες της χώρας μας, συμβάλλουμε επίσης στην αποτροπή της Συμμαχίας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας εντός της Συμμαχίας. Όμως όταν ξεκινάμε με στόχο την ισχυρότερη άμυνα και έναν πιο αποτελεσματικό στρατό, δεν θεωρούμε σωστό την επιβολή εμποδίων στο εμπόριο αμυντικών προϊόντων μεταξύ των Συμμάχων. Αυτά τα εμπόδια και οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν το συντομότερο δυνατό, χωρίς κανένα ‘’όμως ’’ και ‘’αλλά’’. Παρακολουθούμε από κοντά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η χώρα μας που συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης περισσότερο από το σύνολο πολλών μελών της, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης με τον κατάλληλο τρόπο. Η ένταξη του τουρκικού αμυντικού τομέα, στους αμυντικούς μηχανισμούς και τα σχέδια της ΕΕ, θα είναι προς όφελος της Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.