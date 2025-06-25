Μπορεί τις τελευταίες ώρες να έχουν φουντώσει οι φήμες ότι η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν έρχεται στη χώρα μας επειδή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και φορολογικά ζητήματα, που αναγκάζουν το Κογκρέσο να μπλοκάρει τον διορισμό της.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως αλλάζουν και παίρνουν νέα τροπή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου για τον ΣΚΑΪ, ο στενός κύκλος των συνεργατών της κ. Γκιλφοίλ ενημέρωσε πως η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ιδιαίτερα στενή, αποτελώντας την έμπιστη επιλογή του προέδρου, ενώ η ίδια αναμένεται να έρθει κανονικά στην Ελλάδα.

Υπολογίζεται ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχει περάσει η υποψηφιότητά της από την Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Γερουσίας, στη συνέχεια θα πάει στην Ολομέλεια και κατά συνέπεια στη χώρα μας θα φτάσει όπως όλα δείχνουν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

