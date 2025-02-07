Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως απωθήθηκε αντεπίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου αυτές οι τελευταίες εξακολουθούν να κατέχουν εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, παρά τις ακατάπαυστες ρωσικές επιχειρήσεις από το καλοκαίρι για την εκδίωξή τους.

Οι μάχες συνεχίζονται στην περιφέρεια αυτή από την 6η Αυγούστου 2024, όταν ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση που του επέτρεψε να κυριεύσει διάφορα τμήματα του ρωσικού εδάφους.

Μολονότι ρωσικά στρατεύματα έκτοτε ανακατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών αυτών, δεν έχουν ακόμη καταφέρει να διώξουν εντελώς τις ουκρανικές μονάδες, να τις αναγκάσουν να υποχωρήσουν πίσω από τα σύνορα, παρά την ανάπτυξη, σύμφωνα με το Κίεβο και δυτικούς υποστηρικτές του τουλάχιστον, στρατιωτικών μονάδων από τη Βόρεια Κορέα για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις τους.

Χθες ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως «απέτρεψε προσπάθεια των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να αντεπιτεθούν προς την κατεύθυνση των κοινοτήτων Τσερσκάσκαγια Κανόπελκα και Οουλιάνοκ στην περιφέρεια Κουρσκ».

Κατά την ίδια πηγή, ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν «οκτώ κύματα επιθέσεων», μεταξύ άλλων «με δυο μηχανοκίνητα τάγματα», με άλλα λόγια εκατοντάδες στρατιώτες και τεθωρακισμένα.

«Οι ουκρανικές μονάδες εφόδου σταματήθηκαν και νικήθηκαν (...) Όλες οι επιθέσεις απωθήθηκαν», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Το Κίεβο δεν έκανε δημόσια κανένα σχόλιο για την αντεπίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ. Ανακοίνωσε ωστόσο πως αιχμαλωτίστηκαν συνολικά 909 ρώσοι στρατιωτικοί από την έναρξη της επιχείρησης των ουκρανικών στρατευμάτων εκεί, πριν από επτά μήνες.

Ανάμεσα στους σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα με το Κίεβο, ήταν η αιχμαλώτιση ρώσων στρατιωτικών για να ανταλλαχτούν με ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν 909 ρώσους στρατιωτικούς», κάτι που επέτρεψε να αυξηθεί ο αριθμός των αιχμαλώτων που μπορούν να ανταλλαχτούν, διαβεβαίωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook.

Αυτό επέτρεψε «να ξαναφέρουμε στα σπίτια τους εκατοντάδες ουκρανούς υπερασπιστές που κρατούνταν σε ρωσικές φυλακές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπλεξε χθες το εγκώμιο των στρατευμάτων του που εμπλέκονται στις μάχες στην Κουρσκ, απονέμοντας διακρίσεις σε μονάδες.

Υποστήριξε πως η Ρωσία «μπορεί και πρέπει να νικηθεί στο έδαφός της», επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά την αρχή της «ειρήνης διά της ισχύος» που διατυμπανίζει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιχείρηση στην Κουρσκ πάντως δεν σταμάτησε την προέλαση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, που συγκαταλεγόταν στους στόχους που πρόβαλε το Κίεβο.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας θεωρεί εξάλλου πως η κατάκτηση ρωσικού εδάφους θα μπορούσε να της χρησιμεύσει ως διαπραγματευτικό χαρτί σε περίπτωση συνομιλιών με τη Ρωσία.

Εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων που δρουν στην Κουρσκ, ο Ολεξίι Ντμιτρασκίβσκι, δήλωσε πως «πάνω από 1.500» ρώσοι άμαχοι βρίσκονται σε περιοχές που παραμένουν υπό ουκρανική κατοχή στην περιφέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

