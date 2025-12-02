Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας διέψευσαν την Τρίτη την αναφορά της Μόσχας ότι ο ρωσικός στρατός είχε καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας ανατολική πόλη Ποκρόφσκ, σημειώνει το Reuters.

«Οι θρασύτατες δηλώσεις της ηγεσίας της επιτιθέμενης χώρας σχετικά με την κατάληψη αυτών των οικισμών από τον ρωσικό στρατό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ανέφερε σε δήλωσή του το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου, αναφερόμενο επίσης στις πόλεις Βόβτσανσκ και Κουπιάνσκ.

Πηγή: skai.gr

