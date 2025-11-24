Ζελένσκι: Βελτιωμένο το σχέδιο - Τα κρίσιμα ζητήματα θα συζητηθούν με Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, έχει ενσωματώσει «σωστά» σημεία, αλλά τα πιο ευαίσθητα ζητήματα θα συζητηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μέχρι τώρα, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, τα σημεία έχουν μειωθεί - δεν είναι πλέον 28 - και πολλά σωστά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το πλαίσιο», είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η ομάδα μάς έχει ήδη ενημερώσει για το νέο προσχέδιο των βημάτων και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».



Πηγή: skai.gr

