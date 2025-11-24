Για παραγωγικές συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουκρανία επί μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ορισμένα σημεία διαφωνίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας στην εκπομπή «The Story» του Fox News, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ασκεί πιέσεις τόσο στον Πούτιν όσο και τον Ζελένσκι προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ωστόσο ότι δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο αυτήν την εβδομάδα, διαψεύδοντας δημοσιεύματα νωρίτερα σήμερα που ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι ενδεχομένως να μεταβεί στον Λευκό Οίκο τις επόμενες ημέρες προκειμένου να συζητήσει διά ζώσης με τον Ντόναλντ Τραμπ ευαίσθητες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου, όπως οι εδαφικές παραχωρήσεις και οι σχέσεις του Κιέβου με το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Λέβιτ, απαντώντας στην κριτική περί μεροληψίας υπέρ του Κρεμλίνου, αρνήθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ευνοεί τη μία πλευρά έναντι της άλλης στη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.