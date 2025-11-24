Τις τελευταίες εβδομάδες, χάκερς επιτέθηκαν σε ελίτ πανεπιστήμια των ΗΠΑ, κλέβοντας ευαίσθητα δεδομένα από δωρητές και αποσπώντας πληροφορίες φοιτητών σε μια σειρά ψηφιακών ληστειών που προσθέτουν ακόμη περισσότερο άγχος σε σχολεία που ήδη βρίσκονται υπό πολιτική πίεση.

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το Πρίνστον και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια αποκάλυψαν παραβιάσεις ασφαλείας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, μήνες μετά την εισβολή ενός χάκερ με πολιτικά κίνητρα στα δίκτυα του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Η ταυτότητα των εισβολέων στα πιο πρόσφατα περιστατικά παραμένει μυστήριο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο χάκερ εξαπάτησε υπαλλήλους του πανεπιστημίου προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με προσωπικές πληροφορίες για εξέχοντα άτομα που συνδέονται με κάθε ίδρυμα.

Η εισβολή στο Χάρβαρντ, την οποία το πανεπιστήμιο ανακάλυψε στις 18 Νοεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή προσωπικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών από τους υπεύθυνους κεφαλαίων του πανεπιστημίου, το οποίο συνήθως συγκεντρώνει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

«Πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ διαθέτουν πολλές πολύτιμες πληροφορίες, όπως προσωπικά στοιχεία για ισχυρά πρόσωπα –πολιτικούς, μεγαλοστελέχη– και γνωρίζουμε ότι τόσο οι εγκληματίες όσο και οι χώρες στοχεύουν αυτά τα ιδρύματα», δήλωσε ο Sergey Shykevich, διευθυντής πληροφοριών στην ισραηλινή εταιρεία κυβερνοασφάλειας Check Point Software Technologies Ltd.

Με παραβιάσεις στο Χάρβαρντ, το Πρίνστον, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και το Κολούμπια, το ήμισυ της Ivy League -τέσσερα από τα οκτώ σχολεία- έχουν πλέον υποστεί κυβερνοεπιθέσεις.

Το κίνητρο του χάκερ σε κάθε παραβίαση παραμένει ασαφές. Αξιωματούχοι του Πρίνστον δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι δεν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το κίνητρο των χάκερς πίσω από την παραβίαση της 10ης Νοεμβρίου ήταν πολιτικό. Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες είχαν πρόσβαση οι χάκερς δεν περιείχαν οικονομικές πληροφορίες, αλλά πολλά από τα άτομα που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων είναι άτομα με υψηλή καθαρή θέση.

Οι κυβερνοεπιθέσεις συνέβησαν ενώ τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τεράστια πολιτική πίεση από τον Λευκό Οίκο για θέματα όπως κατηγορίες για αντισημιτισμό, κριτική και έλλειψη ποικιλομορφίας απόψεων. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παγώσει δισεκατομμύρια σε ερευνητικά κονδύλια, έχει απειλήσει με ακύρωση πιστοποιήσεων και έχει στοχεύσει διεθνείς φοιτητές.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να συνδέσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση με νέους περιορισμούς στις προσλήψεις, τις εισαγωγές και τα δίδακτρα, μια συμφωνία που έχουν απορρίψει πολλά διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται «κοντά στην ολοκλήρωση» των διαπραγματεύσεων με το Χάρβαρντ.

Το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια αρνήθηκε να σχολιάσει. Το Χάρβαρντ και το Πρίνστον δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Δεν είναι σαφές αν ο ίδιος χάκερ πραγματοποίησε όλες τις παραβιάσεις. Ωστόσο, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν την ίδια τακτική σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, στόχευσαν παρόμοια δεδομένα και τα περιστατικά συνέβησαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

«Οι χάκερς στοχεύουν ψηλά», δήλωσε ο Τζέιμς Λιούις, ανώτερος σύμβουλος οικονομικής ασφάλειας και τεχνολογίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, και τα ελίτ πανεπιστήμια βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης Τραμπ.

«Ο Τραμπ στοχεύει τα πανεπιστήμια και οι χάκερ λένε: «Ίσως πρέπει να το κάνω και εγώ»», σημείωσε ο Λιούις.

Οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας έχουν διαπιστώσει επανειλημμένα ότι ο τομέας της εκπαίδευσης συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευάλωτων σε επιθέσεις χάκερ, λόγω του πλούτου των δεδομένων που διαθέτει και των σχετικά αδύναμων ψηφιακών αμυντικών μηχανισμών του. Σύμφωνα με τη Microsoft, χάκερς από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα έχουν συχνά στοχεύσει σχολεία σε προσπάθειές τους να υποκλέψουν πανεπιστημιακές έρευνες.

Τα πανεπιστήμια διαθέτουν δεδομένα για χιλιάδες αποφοίτους, δωρητές και φοιτητές, αλλά και για γονείς και υποψήφιους φοιτητές, καθώς και για υπαλλήλους του ιδρύματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για θέματα υγείας.

Τον Ιούνιο, το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια διερεύνησε μια παραβίαση που αφορούσε, μεταξύ άλλων, δημογραφικά στοιχεία, ακαδημαϊκό ιστορικό, πληροφορίες σχετικά με οικονομική ενίσχυση και δεδομένα σχετικά με ασφάλιση και υγεία που είχαν κοινοποιηθεί στο πανεπιστήμιο.

Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς, όπως κλοπή ταυτότητας, απάτη ή τη διαδικασία δημόσιας αποκάλυψης των πληροφοριών ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Τα δεδομένα που υποκλάπηκαν από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια δημοσιοποιήθηκαν από ένα άτομο που διατηρούσε ένα blog στο οποίο προωθούσε απόψεις σχετικά με τη φυλή και το IQ, οι οποίες έχουν επικριθεί ως προσβλητικές και επιστημονικά λανθασμένες.

Τον Οκτώβριο, μετά την παραβίαση στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, φοιτητές και απόφοιτοι έλαβαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον φερόμενο χάκερ, ο οποίος περιέγραφε το πανεπιστήμιο ως «woke». Σε συνέντευξη με το Verge, έναν ιστότοπο τεχνολογικών ειδήσεων, ο χάκερ δήλωσε ότι σκοπεύει να πουλήσει τα δεδομένα.

Δεν είναι σαφές εάν τα περιστατικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια ήταν συναφή ή πραγματοποιήθηκαν από το ίδιο πρόσωπο.

Πηγή: skai.gr

