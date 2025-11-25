Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τρίτη ότι απομένουν ακόμη «μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες» εκκρεμότητες στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες αυτές απαιτούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της η Κάρολαϊν Λέβιτ αναφέρει ότι «Την τελευταία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι την Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Η φημολογία εντείνεται τις τελευταίες ώρες ότι μια συμφωνία ίσως βρίσκεται κοντά, καθώς νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στην ειρηνευτική πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία.»

Η τοποθέτηση των ΗΠΑ φαίνεται να υπερβαίνει τη δημόσια στάση των Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν επίσης δική τους αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ που συναντάται με τη ρωσική πλευρά.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία «στηρίζει την ουσία του πλαισίου της ειρηνευτικής συμφωνίας» που συζητήθηκε στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών εκπροσώπων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πιο ευαίσθητες πτυχές του πλαισίου αναμένεται να εξεταστούν απευθείας μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι και του προέδρου Τραμπ, στο πλαίσιο των τελικών διαβουλεύσεων.

Νωρίτερα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είπαν ότι έχει επιτευχθεί μια κοινή κατανόηση επί μιας πρότασης, με τις λεπτομέρειες να πρέπει ακόμη να καθοριστούν.

Ο Ουμέροφ εξέφρασε αισιοδοξία ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία.

