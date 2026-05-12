Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Όρενμπουργκ της Ρωσίας, που βρίσκεται πάνω από 1.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία συνεργάζεται με 13 ευρωπαϊκές χώρες και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών κατά βαλλιστικών πυραύλων, όπως αναφέρθηκε σε σχετικές συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου με επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς και συνεργασία με τους εταίρους της, διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών.

Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Όρενμπουργκ της Ρωσίας, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελέσνκι είπε επίσης ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τους συμμάχους του στην Ευρώπη για την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών κατά βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι 13 χώρες και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σήμερα σε συνομιλίες για το εν λόγω θέμα.

«Συνολικά, η θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς που πραγματοποιούμε και στα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τους εταίρους μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο και να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε αποτελέσματα», δήλωσε ο Ζελένσκι απευθυνόμενος στους Ουκρανούς στην καθημερινή του ομιλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

