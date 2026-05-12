Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ψηφοφορία των κρατών μελών σχετικά με τον επικαιροποιημένο κατάλογο τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν τροφοπαραγωγά ζώα και ζωικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Οι χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν αποδείξει ότι συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της ΕΕ, όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τη συμμόρφωσή τους και τις εγγυήσεις τους ως βάση για την κατάρτιση του καταλόγου.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, δεν επιτρέπεται η χορήγηση αντιμικροβιακών στα ζώα για σκοπούς ανάπτυξης ή απόδοσης, ούτε μπορούν τα ζώα να υποβάλλονται σε θεραπεία με αντιμικροβιακά που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινες λοιμώξεις. Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορούν να εξάγουν τροφοπαραγωγά ζώα στην ΕΕ θα εγκριθεί επίσημα τις προσεχείς ημέρες, ενώ οι κανόνες για τις εισαγωγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μικροβιακή αντοχή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία στην εποχής μας. Με τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα, η ΕΕ διαφυλάσσει την υγεία των πολιτών της.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

