Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλές ζημιές προκλήθηκαν από τη σφοδρή χιονόπτωση που σημειώνεται στον νομό Αομόρι στην βόρεια Ιαπωνία λόγω του ισχυρού ψυχρού μετώπου που έπληξε τη χώρα στο τέλος του έτους και κατά τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία της περιφέρειας Αομόρι, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω χιονιού την πρώτη εβδομάδα του 2025 σε τέσσερις δήμους, συμπεριλαμβανομένων των Χιροζάκι και Τοβάντα. Τα θύματα πέθαναν στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν το χιόνι από τις στέγες.

Χθες, Τρίτη, η νομαρχία εφάρμοσε τον νόμο για την αντιμετώπιση καταστροφών σε 10 δήμους, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Αομόρι. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 13 χρόνια που η νομαρχία εφαρμόζει το νόμο για να αντιμετωπίσει καταστροφών λόγω χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Κυριακή το χιόνι έφτασε τα 139 εκατοστά στο Αομόρι, ενώ στο Χιροζάκι το χιόνι άγγιξε τα 115 εκατοστά.

Η νομαρχία συγκρότησε ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση της έντονης χιονόπτωσης το Σάββατο και αποφάσισε να εφαρμόσει το νόμο για να σταματήσει την πιθανότητα περαιτέρω ζημιών. Με αυτή την κίνηση, οι δήμοι που απομακρύνουν το χιόνι από σπίτια τα οποία υπάρχει φόβος κατάρρευσης θα καλύψουν εκείνοι τα έξοδα από την κεντρική κυβέρνηση και τη νομαρχία.

Ψυχρό μέτωπο στην πλευρά της Ιαπωνικής Θάλασσα

Λόγω της έντονης χειμερινής πίεσης, εξαιρετικά κρύος αέρας κινείται πάνω από την Ιαπωνία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρή χιονόπτωση στην πλευρά της Ιαπωνικής Θάλασσας από την Τετάρτη έως την Παρασκευή. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε χιονοθύελλες και χιονοπτώσεις. Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι όλο και περισσότερο χιόνι θα συσσωρεύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στην πλευρά της Ιαπωνικής Θάλασσας στη βόρεια και ανατολική Ιαπωνία.

Η υπηρεσία καλεί σε επαγρύπνηση για τους κυκλοφοριακούς κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χιονόπτωση, από το χιόνι που συσσωρεύεται σε ηλεκτροφόρα καλώδια αλλά και στις χιονοστιβάδες.

Πηγή: skai.gr

