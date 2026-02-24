Ζελένσκι στους FT: Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους - Κακός ηθοποιός ο Πούτιν, παίζει παιχνίδια με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται στην «αρχή του τέλους» της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά προέτρεψε την Ουάσινγκτον να δει πέρα από τα «παιχνίδια» διαπραγμάτευσης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση, η Μόσχα θα εκμεταλλευτεί την κατάπαυση του πυρός για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της για μια νέα επίθεση.

Ακόμη, ο Ζελένσκι προέτρεψε την ΕΕ να σταματήσει να υπεκφεύγει και να ορίσει ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση, λέγοντας ότι η ένταξη θα πρέπει να γίνει το νωρίτερο το 2027. «Θέλω μια ημερομηνία. Το ζητάω», είπε και πρόσθεσε: «Ας μην αφήσουμε τους επόμενους ηγέτες ή την επόμενη γενιά να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όπου η Ρωσία θα εμποδίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ για 50 χρόνια».

Μιλώντας από το προεδρικό του γραφείο στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο ηγέτη ότι επιχειρεί, μέσω ανοιγμάτων προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου. Ερωτηθείς για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε ότι «οι Ρώσοι παίζουν παιχνίδια» και δεν δείχνουν σοβαρή πρόθεση να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Το καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ κακοί ηθοποιοί. Παίζουν παιχνίδια με τον Τραμπ και με ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς είναι», είπε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν νομίζει ότι φαίνεται πειστικός και πως μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς. Όχι, είναι απλώς κακός ηθοποιός».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν προτείνει ένα πακέτο συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ αξίας 12 τρισ. δολαρίων, επικαλούμενος τις υπηρεσίες πληροφοριών του. Ο ίδιος ανέφερε ότι η προσφορά περιλάμβανε διατάξεις «σχετικά με την Ουκρανία» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους σε εδάφη υπό ρωσική κατοχή.

Ο Ουκρανός ηγέτης απέρριψε τις δηλώσεις του Πούτιν ότι η Ουκρανία θα εκμεταλλευόταν μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών για να ανασυνταχθεί και να προετοιμάσει μια επίθεση. «Είναι ψέματα», είπε. «Κοιτάξτε ποιος ωφελείται από τέτοιες δηλώσεις». Πρόσθεσε επίσης ότι η Μόσχα επιστράτευε 40.000 στρατιώτες το μήνα και έχανε 35.000. «Μια παύση είναι εξίσου απαραίτητη για αυτούς όσο και για εμάς».

«Η Ουκρανία χρειάζεται την κατάπαυση του πυρός — χθες, σήμερα, αύριο», είπε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Δεν χρειαζόμαστε παύση. Χρειαζόμαστε το τέλος του πολέμου».

Πηγή: skai.gr

