Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, που προκάλεσε τον θάνατο 20 ανθρώπων, σύμφωνα με αξιωματούχο της χώρας, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Innalillahi. Gedung Terra Drone di Kemayoran kebakaran, diduga 17 orang meninggal dunia. pic.twitter.com/zCwtsTJAo8 December 9, 2025

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού τυχόν θυμάτων μέσα στο κτίριο συνεχίζονται, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτα, Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο.

Innalillahi

diduga dipicu oleh ledakan baterai drone di lantai dasar gedung berlantai tujuh di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, tebakar pada Selasa (9/12/2025) siang. Peristiwa ini menyebabkan 15 karyawan terjebak dan harus dievakuasi secara dramatis. Sejumlah… pic.twitter.com/6EJCYR1A4t — 𝐂𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐞𝐩🚴‍♂️ (@CakD3pp) December 9, 2025

Βίντεο δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους για πτώματα.

15.45 #InfoSonora#Udpate

Kebakaran di Gedung Terra Drone, Jln. Letjend Suprapto No.17 Kel.Cempaka Putih masih dalam proses pemadaman. Kabarnya banyak pekerja yg terjebak, 17 orang dikabarkan meninggal dunia.



Via @kontributorjakarta dan @KompasTV pic.twitter.com/nOh43eSz8Y — Radio Sonora Jakarta (@SonoraFM92) December 9, 2025

Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου περίπου στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, είπε ο Κόντρο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους υψηλότερους ορόφους.

Κάποιοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο γευμάτιζαν την ώρα εκείνη, ενώ άλλοι είχαν ήδη φύγει από το γραφείο.

