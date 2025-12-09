Λογαριασμός
Κόλαση φωτιάς σε επταώροφο κτίριο γραφείων στην Τζακάρτα - 20 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

Βίντεο δείχνουν δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους για πτώματα

UPDATE: 12:06
τζακαρτα φωτια

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, που προκάλεσε τον θάνατο 20 ανθρώπων, σύμφωνα με αξιωματούχο της χώρας, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων. 

 Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού τυχόν θυμάτων μέσα στο κτίριο συνεχίζονται, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτα, Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο. 

Βίντεο δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους για πτώματα.

Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου περίπου στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, είπε ο Κόντρο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους υψηλότερους ορόφους.

Κάποιοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο γευμάτιζαν την ώρα εκείνη, ενώ άλλοι είχαν ήδη φύγει από το γραφείο.

