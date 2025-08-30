Ζελένσκι: Προσεκτικά σχεδιασμένη η δολοφονία του πρώην προέδρου της ουκρανικής βουλής

Προσεκτικά σχεδιασμένη χαρακτήρισε τη δολοφονία του πρώην προέδρου της ουκρανικής βουλής Αντρίι Παρούμπι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram. Ο δράστης της δολοφονίας παραμένει ασύλληπτος.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κράβτσενκο και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου διερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας του Παρούμπι, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Το έγκλημα, δυστυχώς, είχε προετοιμαστεί προσεκτικά. Αλλά γίνονται τα πάντα για να διαλευκανθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι αρχές επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι διερευνούν εάν ο Παρούμπι έλαβε απειλές πριν από τον θάνατό του. Ξεκίνησε επίσης έρευνα για τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση ενός βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έδειχνε στιγμές πριν και μετά τους πυροβολισμούς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Βασίλ Μάλιουκ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), να συμμετάσχει στην έρευνα και να παρουσιάσει επαληθευμένες πληροφορίες στην κοινή γνώμη το συντομότερο δυνατό.

