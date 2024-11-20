Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την επιλογή της πρώην υπουργού Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας Ραντμίλα Σεκερίνσκα για τη θέση της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σε δήλωση στο Voice of America, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποδεικνύει ότι όλοι οι σύμμαχοι έχουν μερίδιο στο μέλλον της συμμαχίας, ανεξάρτητα από το πότε η χώρα τους εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ.

Όπως σημείωσε, «η επιλογή της ως αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα υπογραμμίζει πως και οι 32 σύμμαχοι έχουν μερίδιο στο μέλλον της συμμαχίας και παρέχουν ουσιαστική ηγεσία, ανεξάρτητα από το πότε η χώρα τους εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ».

Τέλος, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε ότι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ενισχύει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία σε όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, υποστηρίζοντας ότι ολόκληρη η συμμαχία θα επωφεληθεί από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της κ. Σεκερίνσκα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

