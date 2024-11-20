Πόλεμος στην Ουκρανία: 1 στους 2 Ουκρανούς επιθυμεί να τερματιστεί σύντομα ο πόλεμος

Σκεπτικισμός επικρατεί στην Ουκρανία για την εξέλιξη του πολέμου, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα νέων δημοσκοπήσεων. Πάνω από τους μισούς Ουκρανούς επιθυμούν να τερματιστεί σύντομα ο πόλεμος με τη Ρωσία μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του ινστιτούτου Gallup.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό ινστιτούτο, στις τελευταίες σφυγμομετρήσεις για την Ουκρανία, οι οποίες διενεργήθηκαν τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, «κατά μέσο όρο το 52% των Ουκρανών επιθυμεί να δει την ηγεσία της χώρας να διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν». «Σχεδόν 4 στους 10 Ουκρανούς (38%) θεωρούν πως η χώρα τους πρέπει να συνεχίσει να μάχεται μέχρι τη νίκη», αναφέρει το ινστιτούτο Gallup.

Συγκριτικά, το 2022 το 73% τασσόταν υπέρ του ένοπλου αγώνα και μόλις το 22% υπέρ των διαπραγματεύσεων. Το 2023 υπέρ της συνέχισης του πολέμου είχε ταχθεί το 63%, ενώ το 27% επιθυμούσε τον γρήγορο τερματισμό του.

Η Μόσχα έχει θέσει ως προαπαιτούμενα για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει (σ.σ. Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) αφού διεξήγαγε «δημοψηφίσματα» σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, αλλά και να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, ζητεί την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας, που για τη Μόσχα πιθανώς σημαίνει μια φιλορωσική κυβέρνηση στο Κίεβο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδε προ ημερών το φως της δημοσιότητας, έχει μειωθεί επίσης η εμπιστοσύνη που τρέφουν οι Ουκρανοί για τη Δύση. Μόλις το 40% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να εγκρίνει τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ, ενώ σκεπτικισμό εκφράζει το 37%. Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, το 66% εξέφραζε εμπιστοσύνη στη Δύση.

Θετική άποψη εξακολουθεί να έχει η πλειονότητα των Ουκρανών για τον ρόλο της Γερμανίας: το 50% (έναντι 46% το 2022 και 53% το 2023) υποστηρίζει τις ενέργειες του Βερολίνου, ενώ το 29% (έναντι 35% το 2022 και 20% το 2023) τις απορρίπτει.

Παρότι η πλειονότητα εξακολουθεί να ελπίζει πως η Ουκρανία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχουν ψαλιδιστεί οι προσδοκίες για ένταξη εντός των επομένων 10 ετών. Ειδικότερα, οι προσδοκίες για ένταξη στην ΕΕ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια έχουν μειωθεί από 73% σε 61%, ενώ για ένταξη σύντομα στο ΝΑΤΟ υποχώρησαν από 64% σε 51%.

Το ινστιτούτο Gallup ανέφερε ότι στη δημοσκόπηση συμμετείχαν τηλεφωνικά 1.000 Ουκρανοί, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να υπολογίζεται σε ±3%.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

