Ένα βίντεο διάρκειας 2:22 λεπτών δημοσίευσε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας.

«1.000 ημέρες μαζί. 1.000 ημέρες της Ουκρανίας» έγραψε ο Ζελένσκι στη λεζάντα του βίντεο που περιλαμβάνει πλάνα από όσα έχουν συμβεί όλο το διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has published a video in honor of the 1000th day since the beginning of the full-scale Russian invasion of Ukraine



“1000 days together. 1000 days of Ukraine. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦” the president wrote in his telegram channel. pic.twitter.com/0F32TvQHcg — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2024

Σε άλλο βίντεο που ανήρτησε ο Ζελένσκι αποτυπώνονται, επίσης, οι καταστροφές που προκάλεσε επίθεση ρωσικού drone στην περιφέρεια Σούμι με τον απολογισμό να κάνει λόγος για έξι νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και ένα παιδί.

Σύμφωνα με το Reuters, από την επίθεση στην πόλη Χλούκιβ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία όπου εδρεύει η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Σούμι τραυματίστηκαν άλλα 12 άτομα.

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Ζελένσκι αναμένεται να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της έκτακτης ολομέλειας για τη συμπλήρωσε 1.000 ημερών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

