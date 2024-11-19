Δίκη Πελικό: «Ένιωσα σαν να ήμουν καταδικασμένη σε θάνατο» είπε η Ζιζέλ στην τελική της κατάθεση

Την τελική της κατάθεση δίνει σήμερα στο δικαστήριο της Αβινιόν η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που έπεσε θύμα βιασμού από τουλάχιστον 50 άνδρες, τους οποίους έφερνε στο σπίτι τους ο σύζυγός της αφού πρώτα την είχε ναρκώσει με φάρμακα που έριχνε στο βραδινό φαγητό της.

Ο Ντομινίκ Πελικό έχει αποδεχθεί τις κατηγορίες και βρίσκεται στη φυλακή από το 2020. Δικάζεται μαζί με άλλους 50 άνδρες, κάποιοι από τους οποίους έχουν παραδεχθεί τον βιασμό αλλά κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν πως το θύμα δεν είχε δώσει συγκατάθεση.

«Ήταν σαν να ήμουν καταδικασμένη σε θάνατο» είπε στο δικαστήριο η Πελικό, η οποία πίστευε ότι είναι σοβαρά άρρωστη λόγω των παρενεργειών των φαρμάκων που της χορηγούσε εν αγνοία της ο σύζυγός της για σχεδόν μια δεκαετία.

Η Πελικό ξεκίνησε την κατάθεσή της λέγοντας ότι ήξερε τι έκανε όταν συναινούσε σε μια δημόσια, ανοιχτή δίκη και παραδέχτηκε ότι σήμερα νιώθει κόπωση.

«Η κοινωνία σε αυτό το σημείο πρέπει να εξετάσει πώς βλέπει τον βιασμό» είπε η Ζιζέλ.

Ερωτηθείσα από δικηγόρο της υπεράσπισης γιατί δεν είχε επικρίνει τον σύζυγό της, είπε ότι «παραδέχτηκε τι έκανε και ποτέ δεν το αρνήθηκε», αν και είπε ότι αισθάνθηκε «προδομένη» από αυτόν.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι ο πρώην σύζυγός της είναι ειλικρινής: «Δεδομένων όσων έχει πει εδώ, ναι, αισθάνομαι ότι ήταν ειλικρινής και αισθάνομαι οργή εναντίον των κατηγορουμένων, διότι ούτε για ένας τους δεν είπε κάτι στην αστυνομία. Αν αυτό συνεχιζόταν, θα μπορούσα να πεθάνω. Θα μπορούσαν να το αναφέρουν, αλλά κανείς δεν το έκανε».

Στη συνέχεια, δικηγόρος της υπεράσπισης, σε επιθετικό τόνο σύμφωνα με το BBC, τη ρώτησε γιατί δεν έκλαψε: «Η μόνη φορά που κλάψατε ήταν όταν μιλήσατε για τα παιδικά χρόνια του Πελικό» είπε ο δικηγόρος.

Ξέρω τι έζησε, απάντησε η Ζιζέλ.

Η ίδια είπε ακόμη πως αυτό που της συνέβη την έχει σημαδέψει για την υπόλοιπη ζωή της.

«Δεν νομίζω ότι θα νιώσω ποτέ ειρηνικά μέχρι το τέλος της ζωής μου, θα μάθω να ζω με αυτό. Θα πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου» είπε.

