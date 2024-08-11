Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι ρωσικές δυνάμεις άναψαν μια φωτιά στις εγκαταστάσεις του κατεχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία και ότι η φωτιά ήταν ορατή από εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο.

Οι δείκτες ακτινοβολίας ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, τόνισε ο Ζελένσκι

Ένας τοπικός αξιωματούχος στην ουκρανική πόλη Νικόπολη είπε ότι υπάρχουν ανεπίσημες πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν φωτιά καίγοντας ελαστικά αυτοκινήτων στους πύργους ψύξης. Κάλεσε τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Από την πλευρά της, η ρωσική διοίκηση του κατεχόμενου ουκρανικού πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ανακοίνωσε σήμερα ότι δυνάμεις πυρόσβεστης εργάζονται για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κοντά στους πύργους ψύξης του σταθμού, τονίζοντας ότι η φωτιά δεν επηρέασε καθόλου το εργοστάσιο και δεν είχε καμία επίπτωση στην ασφάλεια του σταθμού.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιφέρειας Ζαπορίζια, ο Εβγκένι Μπαλίτσκι, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τη φωτιά βομβαρδίζοντας την κοντινή πόλη Ενερχοντάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.