ΙΑΕΑ: Να σταματήσουν οι επιθέσεις στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια (ZNPP), που ελέγχεται από τη Ρωσία, πρέπει να σταματήσουν, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, αφού η ρωσική διοίκηση του εργοστασίου έκανε λόγο για τραυματισμούς εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του.

«Ο ΖΝΡΡ ενημέρωσε τον ΙΑΕΑ για πολλά πλήγματα με drones κοντά στον σταθμό σήμερα, από τα οποία τραυματίστηκαν εργαζόμενοι στον υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας του Ενερχοντάρ και ξεκίνησαν δασικές πυρκαγιές κοντά στον υπαίθριο υποσταθμό του ΖΝΡΡ» ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο ΙΑΕΑ. Τέτοιου είδους επιθέσεις απειλούν την πυρηνική ασφάλεια και τη ζωή ανθρώπων, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.