Ελικόπτερο συνετρίβη στην ταράτσα ξενοδοχείου στο Κερνς Σίτι στην Αυστραλία με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις της περιοχής.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η DailyMail, η αστυνομία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε ότι θεσπίζει ζώνη αποκλεισμού που περιλαμβάνει την Esplanade, την Minnie Street, την Aplin Street και την Grafton Street.

Police have declared a Public Safety Preservation Act (PSPA) in Cairns City due to an aviation incident this morning, August 12.



The PSPA has an exclusion zone encompassing Esplanade, Minnie Street, Aplin Street, and Grafton Street.https://t.co/hvOb5zkWS3 pic.twitter.com/LOgkpWrVPe — Queensland Police (@QldPolice) August 11, 2024

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για τη συντριβή στο Esplanade στο Cairns City της Αυστραλίας.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν στην περιοχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό.

Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι το ελικόπτερο έπεσε στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το κτίριο προληπτικά, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ανθρώπων στο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

