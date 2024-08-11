Λογαριασμός
Αυστραλία: Συνετρίβη ελικόπτερο στην ταράτσα ξενοδοχείου - Αποκλείστηκε η περιοχή

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν στην περιοχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό

Ελικόπτερο

Ελικόπτερο συνετρίβη στην ταράτσα ξενοδοχείου στο Κερνς Σίτι στην Αυστραλία με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις της περιοχής.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η DailyMail, η αστυνομία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε ότι θεσπίζει ζώνη αποκλεισμού  που περιλαμβάνει την Esplanade, την Minnie Street, την Aplin Street και την Grafton Street.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για τη συντριβή στο Esplanade στο Cairns City της Αυστραλίας.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν στην περιοχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό.

Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι το ελικόπτερο έπεσε στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το κτίριο προληπτικά, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ανθρώπων στο έδαφος.

