Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς η Χαμάς δεν αποδέχεται την πρόσκληση για νέες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός και ζητά το πλαίσιο για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση να είναι το σχέδιο «Μπάιντεν». Το Ισραήλ εκτιμά ότι πρόκειται για κίνηση τακτικής, ενδεχομένως ενόψει μιας πιθανής επίθεσης ή για να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους.

Ειδικότερα, η Χαμάς ζήτησε σήμερα το βράδυ τη «εφαρμογή» του σχεδίου τριών φάσεων που πρότειναν στις αρχές Ιουλίου οι Αμερικανοί για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζα, «αντί να εμπλακεί σε περισσότερες διαπραγματεύσεις ή να φέρει νέες προτάσεις».

Την Πέμπτη, μετά από δέκα μήνες πολέμου, η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχθηκε να ξαναρχίσουν την ερχόμενη Πέμπτη 15 Αυγούστου συνομιλίες με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν όμηροι της Χαμάς, έπειτα από παρέμβαση των χωρών που μεσολαβούν, των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

«Το κίνημα καλεί τους διαμεσολαβητές να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων από το κίνημα στις 2 Ιουλίου 2024 με βάση το σχέδιο Μπάιντεν και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

«Οι μεσολαβητές θα πρέπει να το επιβάλουν στην κατοχή (το Ισραήλ) αντί να συνεχίσουν περαιτέρω γύρους διαπραγματεύσεων ή νέες προτάσεις που θα παρείχαν κάλυψη για την επιθετικότητα της κατοχής και θα της έδιναν περισσότερο χρόνο για να συνεχίσει τη γενοκτονία κατά του λαού μας», προσθέτει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

