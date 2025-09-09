Ζελένσκι: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα καταλάβει το Ντονμπάς σε «3 με 4 μήνες»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ και στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, ότι σκοπεύει να καταλάβει την ανατολική ουκρανική περιοχή του Ντονμπάς μέσα σε λίγους μήνες, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

«Δηλαδή, ο Πούτιν είπε –και αυτό το είπε στους Αμερικανούς, στον Λευκό Οίκο και στον εκπρόσωπο του προέδρου Τραμπ, τον Γουίτκοφ–, ότι θα πάρει το Ντονμπάς σε δύο με τρεις μήνες, το πολύ σε τέσσερις μήνες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο ABC News.

Η Ρωσία εισέβαλε για πρώτη φορά στο Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, το 2014, προτού εξαπολύσει την πλήρους κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας το 2022.

«Είναι το πιο οχυρωμένο τμήμα με τις πιο ικανές δυνάμεις», είπε ο Ζελένσκι, εξηγώντας γιατί η παραχώρηση της περιοχής παραμένει αδιαπραγμάτευτη για την Ουκρανία. «Είναι σαν φρούριο… και αν αποσύρουμε τα στρατεύματά μας και εκείνος αποκτήσει ολόκληρο το Ντονμπάς, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προχωρήσει άλλα 90 χιλιόμετρα προς το Χάρκοβο; Το Χάρκοβο το ήθελε πάντα», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν με το ρωσικό πλήγμα εναντίον αμάχων στην περιοχή του Ντονέτσκ. Βόμβα ολίσθησης έπληξε το χωριό Γιαρόβα, που βρίσκεται λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυματίζοντας σχεδόν 20 ακόμη, την ώρα που περίμεναν να εισπράξουν τις συντάξεις τους, σύμφωνα με τον Ζελένσκι και τοπικούς αξιωματούχους.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι για το Ντονμπάς ακολουθούν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Πούτιν είχε παρουσιάσει στον Τραμπ, στη διάρκεια της διμερούς συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ένα ειρηνευτικό σχέδιο βάσει του οποίου η Ουκρανία θα παραχωρούσε εδάφη, που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει ακόμα, με αντάλλαγμα γραπτή δέσμευση της Μόσχας ότι δεν θα εισβάλει ξανά.

Αντιδρώντας στη σύνοδο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «ήταν κρίμα» που η Ουκρανία δεν είχε προσκληθεί και ότι «ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν αυτό που ήθελε».

«Ήθελε πάρα πολύ να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και νομίζω ότι ο Πούτιν το πέτυχε και αυτό είναι κρίμα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί μαζί μου, αλλά θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να δείξει σε όλους εικόνες και βίντεο ότι είναι εκεί», πρόσθεσε.

Μετά από μια υψηλού επιπέδου συνάντηση του Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ετοίμαζε διμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να δεσμευθεί για κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν είπε ότι θα συναντούσε τον Ζελένσκι πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μόνο στη Μόσχα.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραύλους, όταν είναι υπό επίθεση κάθε μέρα. Είναι κατανοητό, και το καταλαβαίνει», είπε ο Ζελένσκι. «Το κάνει για να αναβάλει τη συνάντηση… Παίζει παιχνίδια και παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες».



