Η ρωσική επίθεση από την οποία υπέστη ζημιές η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα τριάμισι χρόνια του πολέμου, πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ, ανακοίνωσε το «δεξί χέρι» του Ουκρανού προέδρου, ο επικεφαλής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ.

«Για πρώτη φορά, ο εχθρός επιτέθηκε στο κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης, ένα πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γερμάκ σημείωσε ότι συζήτησε αυτήν την επίθεση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί συχνά πυραύλους Ισκαντέρ εναντίον της Ουκρανίας. Την Κυριακή εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Ματέρνοβα είπε νωρίτερα ότι πήγε στην έδρα της κυβέρνησης και είδε τη «διάπλατη τρύπα» που προκάλεσε ο πύραυλος, καθώς και τα συντρίμμια του. Σημείωσε ότι το κτίριο δεν καταστράφηκε ολοσχερώς επειδή «ο πύραυλος δεν εξερράγη πλήρως».

Ο Αντρίι Ντάνικ, ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Επειγουσών Καταστάσεων, είπε ότι οι ζημιές εκτείνονται σε μια επιφάνεια 800-900 τετραγωνικών μέτρων. Η φωτιά που προκλήθηκε από την επίθεση επεκτάθηκε «πολύ γρήγορα», είπε σε δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν το κτίριο για να δουν τις ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.