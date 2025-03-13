Η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει σε μια «παγωμένη σύγκρουση» με τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του επιτελείου του προέδρου της Ουκρανίας, Άντριι Γιέρμακ αναφερόμενος στην από κοινού πρόταση ΗΠΑ - Ουκρανίας για εκεχειρία 30 ημερών στον τριετή πόλεμο.

«Είπαμε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε μια παγωμένη σύγκρουση», είπε ο Γιέρμακ, αναφερόμενος στις συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ στην Τζέντα και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ήταν επίσης κατά μιας «παγωμένης σύγκρουσης».

Μιλώντας στην τηλεόραση, ο Γιέρμακ είπε ότι η Ουκρανία συμφώνησε με τις ΗΠΑ εκπρόσωποι από την Ευρώπη να λάβουν σίγουρα μέρος στην ειρηνευτική διαδικασία.

«Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας ότι εκπρόσωποι της Ευρώπης θα λάβουν σίγουρα μέρος στην ειρηνευτική διαδικασία», είπε.

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι η Ουκρανία δεν είναι μόνη της, η Ουκρανία είναι με τους εταίρους της» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

