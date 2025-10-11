Τόνι Μπλερ: Υποδέχθηκε το 2002 στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Τζέφρι Έπσταϊν

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα Εθνικά Αρχεία δείχνουν ότι ο Τόνι Μπλερ συναντήθηκε στις 14 Μαΐου του 2002 με τον Τζέφρι Έπσταϊν στην Ντάουνινγκ Στριτ, έπειτα από σύσταση του Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος είχε κάνει τη συγκεκριμένη πρόταση στον τότε διευθυντή του προσωπικού του πρωθυπουργού, Τζόναθαν Πάουελ. Εκείνη την εποχή, ο Μάντελσον ήταν βουλευτής των Εργατικών, αν και είχε παραιτηθεί από κυβερνητικό αξίωμα ένα χρόνο νωρίτερα, παραμένοντας στενός συνεργάτης του Μπλερ.
Σε email του, ο Μάντελσον περιέγραφε τον Έπσταϊν ως «ασφαλή» και «φίλο», καθώς και «νέο και ζωηρό επιχειρηματία» με στενές σχέσεις με τον Μπιλ Κλίντον και τον πρίγκιπα Άντριου. Ο Κλίντον, σύμφωνα με το μήνυμα, είχε εκφράσει την επιθυμία να συστήσει τον Έπσταϊν στον Μπλερ.
Σημείωμα του ανώτερου δημόσιου λειτουργού Μάθιου Ράικροφτ ανέφερε ότι ο Έπσταϊν ήταν «οικονομικός σύμβουλος των υπερπλουσίων και φίλος του Κλίντον και του Μάντελσον».
Εκπρόσωπος του Μπλερ δήλωσε ότι η συνάντηση διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά και αφορούσε ζητήματα πολιτικής ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι έγινε πολύ πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματα και η μετέπειτα καταδίκη του Έπσταϊν.
Ο Πάουελ, που σήμερα είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κιρ Στάρμερ, φέρεται να είχε απλώς διαβιβάσει το αίτημα της συνάντησης.
Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου και πέθανε στη φυλακή το 2019.
Η δημοσιοποίηση των εγγράφων είχε προηγουμένως μπλοκαριστεί λόγω ανησυχιών ότι θα επηρέαζε τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ, αλλά τελικά δόθηκαν στη δημοσιότητα ύστερα από αίτημα για πρόσβαση στην πληροφόρηση.
