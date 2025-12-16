Λογαριασμός
Βίντεο: Η στιγμή που 15χρονος επιτίθεται με μαχαίρι σε σχολείο στη Ρωσία – Νεκρό ένα 10χρονο αγόρι

Ο έφηβος κατέγραψε με το κινητό του όλη την επίθεση - Μαχαίρωσε και τον φύλακα ασφαλείας, ενώ κυνηγούσε τους μαθητές στους διαδρόμους

επιθεση με μαχαίρι

Σοκ έχει προκαλέσει σήμερα η Ρωσία ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού από επίθεση συμμαθητή του με μαχαίρι, μέσα σε σχολείο στο προάστιο της Μόσχας Οντίντσοβο. 

Στις 9:00 π.μ. τοπική ώρα, ένας 15χρονος μαθητής του σχολείου επιτέθηκε στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι πριν επιτεθεί σε ένα 10χρονο αγόρι που «υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε η ρωσική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, ο έφηβος - ο οποίος έχει συλληφθεί - κατέγραψε με το κινητό του όλη την  επίθεση, ενώ κυνηγούσε τους μαθητές στις σκάλες και τους διαδρόμους του σχολείου.

Πριν επιτεθεί στον φύλακα και μαχαιρώσει τον άτυχο αγόρι, ο 15χρονος ρώτησε μια δασκάλα για την εθνικότητά της. 

Στη συνέχεια ψέκασε σπρέι πιπεριού και μαχαίρωσε τον φύλακα ασφαλείας, και το 10χρονο συμμαθητή του, που έχασε τη ζωή του επιτόπου.

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η οποία χειρίζεται σημαντικές έρευνες στη χώρα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 15χρονο αγόρι και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Τα κίνητρα του 15χρονου δεν είναι ακόμη γνωστά.

