Σοκ έχει προκαλέσει σήμερα η Ρωσία ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού από επίθεση συμμαθητή του με μαχαίρι, μέσα σε σχολείο στο προάστιο της Μόσχας Οντίντσοβο.

Στις 9:00 π.μ. τοπική ώρα, ένας 15χρονος μαθητής του σχολείου επιτέθηκε στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι πριν επιτεθεί σε ένα 10χρονο αγόρι που «υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε η ρωσική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, ο έφηβος - ο οποίος έχει συλληφθεί - κατέγραψε με το κινητό του όλη την επίθεση, ενώ κυνηγούσε τους μαθητές στις σκάλες και τους διαδρόμους του σχολείου.

🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL



Bloody knife attack inside a school in the suburbs of Moscow.



A teenager asked a teacher about her nationality, then sprayed pepper spray and stabbed the security guard, before stabbing a 10-year-old child who lost his life on the spot.



He documented… pic.twitter.com/XCCnP9PMGg — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 16, 2025

Πριν επιτεθεί στον φύλακα και μαχαιρώσει τον άτυχο αγόρι, ο 15χρονος ρώτησε μια δασκάλα για την εθνικότητά της.

Στη συνέχεια ψέκασε σπρέι πιπεριού και μαχαίρωσε τον φύλακα ασφαλείας, και το 10χρονο συμμαθητή του, που έχασε τη ζωή του επιτόπου.

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η οποία χειρίζεται σημαντικές έρευνες στη χώρα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 15χρονο αγόρι και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Τα κίνητρα του 15χρονου δεν είναι ακόμη γνωστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.