Άγριο τσακωμό είχαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ με τον γιο τους Νικ (πρώτος από δεξιά στη φωτό) λίγες μόνο ώρες πριν τη δολοφονία τους.



Οικογενειακοί φίλοι που επικαλείται το δίκτυο ΤΜΖ αναφέρουν ότι το Σάββατο το βράδυ ο Νικ Ράινερ είχε άγριο καβγά με τους γονείς του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του τηλεπαρουσιαστή Κόναν Ο'Μπράιεν. Μάρτυρες που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο περιγράφουν τη συμπεριφορά του ως «περίεργη» που «φρίκαρε» τους παρευρισκόμενους.

«Δεν είναι σαφές τι ήταν η αιτία του καβγά, αλλά ήταν τόσο έντονο και τόσο ζωηρό, που πολλοί άκουσαν τη φασαρία» αναφέρει το δίκτυο.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους στο πάρτι είπαν στο δίκτυο ότι ο Νικ φαινόταν εκτός τόπου και χρόνου με βάση το πώς ήταν ντυμένος και πώς φερόταν. Φέρεται να φορούσε ένα φούτερ με κουκούλα, ενώ άλλοι στο πάρτι φορούσαν επίσημα κοστούμια και φορέματα. Οι άνθρωποι είπαν επίσης ότι δεν μιλούσε σε κανέναν στο πάρτι και ήταν κλεισμένος στον εαυτό του.

Το ζεύγος Ράινερ φέρεται να έφυγε μετά από την «πολύ έντονη» αντιπαράθεση.

Ο 32χρονος συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες και κρατείται χωρίς εγγύηση ως ύποπτος για φόνο.

Η χρόνια μάχη με την εξάρτηση

Ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα εθισμού με ναρκωτικές ουσίες, που συχνά τον οδηγούσαν σε βίαια ξεσπάσματα.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος τους είναι βίαιος», σχολίασε ένας γείτονας στη New York Post. «Γνωρίζω ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγα χρόνια με τον Νικ, αλλά δεν θα πω περισσότερα από αυτό. Απλώς δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο».



«Ο Ρομπ ήταν πάντα συντετριμμένος που ο γιος του δεν μπορούσε να νικήσει τον εθισμό του», συνέχισε η γειτόνισσα. «Ξέρω ότι ήθελαν να τον βοηθήσουν, να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης, αλλά εκείνος ήθελε να πάρει βοήθεια ενώ ήταν στο σπίτι — δεν ήθελε να λάβει θεραπεία σε κάποιο ίδρυμα».



Μια άλλη γειτόνισσα είπε στο Fox News ότι ο Νικ είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης πριν από χρόνια και πίστευε ότι είχε «επιστρέψει στο φυσιολογικό».



«Πριν από χρόνια, όταν ήταν μικρός, έκανε χρήση ηρωίνης και κοκαΐνης, πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης και τα πήγε καλά και νόμιζα ότι είχε επιστρέψει στο φυσιολογικό, αλλά προφανώς, αυτό δεν ίσχυε», ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας ότι ζει στη γειτονιά των Ράινερ για πάνω από 50 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.