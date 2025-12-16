ΗΠΑ: Έρχεται εκ βάθρων αναδιάρθρωση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει βαθιά αναδιάρθρωση του επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται μείωση του αριθμού των στρατηγών και της σημασίας των διοικήσεων στην Ευρώπη και την Αφρική, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

«Αν υιοθετηθεί, το σχέδιο θα προχωρήσει στις σημαντικότερες εδώ και δεκαετίες μεταβολές στην κορυφή του στρατού, εν μέρει έπειτα από την υπόσχεση του (υπουργού Αμυνας Πιτ) Χέγκσεθ να απομακρυνθεί από το status quo και να μειώσει τον αριθμό των στρατηγών στις ένοπλες δυνάμεις», δηλώνουν στην Washington Post τέσσερα άτομα με γνώση του θέματος.

Στις αρχές του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε έκθεση που παρουσιάζει τη «στρατηγική εθνικής ασφαλείας», στο πλαίσιο της οποίας διατυπώνεται η πρόθεση «να τεθεί τέλος στην εποχή κατά την οποία οι ΗΠΑ στήριζαν, σαν τον Ατλαντα, την παγκόσμια τάξη».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου Χέγκσεθ «τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η έκθεση προβλέπει «την πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης και καθαρίζει με την αμερικανική στρατηγική για την Αφρική και την Μέση Ανατολή, με λίγες παραγράφους

Στόχος, ο αναπροσανατολισμός της αμερικανικής πολιτικής ασφαλείας ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως ανάλογα με τα επαναπροσδιορισμένα συμφέροντα της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τη Washington Post , τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τον αριθμό των διοικήσεων από 11 σε 8, «μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των στρατηγών και των ναυάρχων που αναφέρονται απευθείας στον Χέγκσεθ».

Το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε στις ερωτήσεις του AFP για το θέμα.

Όμως, σύμφωνα με την Washington Post, το περιβάλλον του Πιτ Χέγκσεθ αρνείται να σχολιάσει «συζητήσεις που υποτίθεται θα ήταν εσωτερικού χαρακτήρα» και προσθέτει ότι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε διχογνωμία ανάμεσα σε αξιωματούχους είναι «τελείως ψευδής».

Σύμφωνα με το κείμενο, «όλοι στους κόλπους του υπουργείου εργάζονται για τον ίδιο στόχο».

Τον Μάιο, ο Χέγκσεθ είχε δώσει εντολή για σημαντικές περικοπές του αριθμού των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών με μία μείωση κατά τουλάχιστον 20% του αριθμού των εν ενεργεία στρατηγών και ναυάρχων.

Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ωθήθηκαν προς την έξοδο από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

