Μετά την αναχαίτιση τρίτου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, τουρκικές κυβερνητικές πηγές σημειώνουν μετ' επιτάσεως πως «η Τουρκία δεν είναι μέρος του πολέμου και είναι προσεκτική ώστε να μην εμπλακεί στη σύγκρουση», ενώ στέλνουν και μήνυμα ότι «η προσεκτική μας στάση δεν σημαίνει ανοχή».

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας, τονίζουν οι τουρκικές κυβερνητικές πηγές, κατέδειξαν για άλλη μια φορά πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία παγκόσμιας και περιφερειακής ασφάλειας. «Το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κατάρ και ο Λίβανος έχουν δεχθεί έντονες επιθέσεις και έχουν γίνει μέτωπα στη σύγκρουση. Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στην Τουρκία φαίνεται να έχουν διαφορετικό μοτίβο από τις επιθέσεις σε αυτές τις χώρες» συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές και παρατηρούν ότι «πρώτον, δεν υπάρχει ένταση επίθεσης όπως σε άλλες χώρες, δεύτερον, δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές. Τρίτον, και οι τρεις πύραυλοι εξουδετερώθηκαν από συστήματα αεράμυνας».

«Δεν είμαστε μέρος του πολέμου»

Με βάση αυτό, επισημαίνεται, είναι απαραίτητο να τονιστεί η θέση της Τουρκίας επί του θέματος: «Η Τουρκία δεν είναι μέρος του πολέμου και είναι προσεκτική ώστε να μην εμπλακεί στη σύγκρουση. Η Τουρκία ενεργεί υπεύθυνα για να αποτρέψει τη δημιουργία νέων γραμμών έντασης στην περιοχή και το γνωστοποιεί σε όλα τα μέρη».

«Η προσεκτική μας στάση δεν σημαίνει ανοχή»

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «έχει μεταφερθεί ένα σαφές μήνυμα στην ιρανική πλευρά σχετικά με την άμεση αναγνώριση των υπευθύνων για την επίθεση και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Η προσεκτική στάση της Τουρκίας δεν πρέπει να σημαίνει απεριόριστη ανοχή. Η Τουρκία διαθέτει την απαραίτητη αποτρεπτική δύναμη για να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια και δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα αντιποίνων/κυρώσεων, όπως κρίνει απαραίτητο».

«Τα διπλωματικά κανάλια λειτουργούν»

Σημειώνουν εξάλλου οι ίδιες πηγές πως «η εξουδετέρωση των πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ έχει θέσει ένα κρίσιμο παράδειγμα όσον αφορά την προστασία του εναέριου χώρου της Τουρκίας και την αποτελεσματικότητα του συμμαχικού συντονισμού. Διατηρώντας τα μέτρα ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Τουρκία συνεχίζει επίσης ενεργά να λειτουργεί διπλωματικά κανάλια για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

» Η εντατική ηγετική διπλωματία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή και στην αποτροπή της εξάπλωσης των συγκρούσεων σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

» Η ηγετική διπλωματία του Προέδρου Ερντογάν εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες του υπεύθυνου κρατικού αντανακλαστικού της Τουρκίας, η οποία λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη δική της ασφάλεια αλλά και την περιφερειακή σταθερότητα σε περιόδους κρίσης. Η Τουρκία θα συνεχίσει να θεωρεί τη διπλωματία και τον διάλογο ως το κλειδί για την ειρήνη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλειά της».

