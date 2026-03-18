Ζελένσκι: Η Ρωσία και το Ιράν είναι «αδέρφια στο μίσος»

Σε ομιλία του ενώπιον του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε εκτενώς στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Η Ρωσία παρέλαβε μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Shahed» από το Ιράν πριν από λίγα χρόνια, τα οποία στη συνέχεια η Μόσχα αναβάθμισε, δήλωσε ο Ζελένσκι.
«Τα καθεστώτα στη Ρωσία και το Ιράν είναι αδέρφια στο μίσος, και γι' αυτό είναι αδέρφια στα όπλα», συνέχισε ο πρόεδρος. «Και θέλουμε τα καθεστώτα που βασίζονται στο μίσος να μην κερδίζουν ποτέ, σε τίποτα».
