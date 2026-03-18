Επιδρομή drones της Ουκρανίας σκοτώνει έναν άνθρωπο στη νότια Ρωσία - Δείτε βίντεο

Ο περιφερειάρχης της Κρασναντάρ Βενιαμίν Καντράτιεφ ανέφερε πως τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές στην περιοχή κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά

Ρωσία

Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χθες Τρίτη το βράδυ έπληξε ακίνητα στην πόλη Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασναντάρ», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
