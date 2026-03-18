Η Βρετανία είπε «όχι» στον Τραμπ και έκανε ένα βήμα προς το μέλλον της

Δεν συνηθίζεται κάποιος να λέει «όχι» στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Και το να λάβει ένα ευγενικό αλλά σταθερό «όχι» από έναν από τους πιο ευγενικούς πρωθυπουργούς της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, όσον αφορά τη χρήση των βρετανικών βάσεων για την επίθεσή του στο Ιράν, φαίνεται πως σόκαρε ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο.

Του Ben Judah, ειδικού συμβούλου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2024 έως το 2026

Πραγματικά, όμως, δεν θα έπρεπε. Διότι με διακριτική ευγένεια, η Βρετανία - που κάποτε καυχιόταν ότι ήταν ο «σύμμαχος από την πρώτη στιγμή, μέρα και νύχτα» των Ηνωμένων Πολιτειών σε στρατιωτικές επεμβάσεις - έχει προχωρήσει πέρα από το απλά να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Το Λονδίνο ταρακουνήθηκε από δεκαετίες υπάκουου «ατλαντισμού» από δύο ισχυρά σοκ: τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, και στη συνέχεια την ταραχώδη επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Τόσο η Βρετανία όσο και η Ευρώπη γενικότερα παραδέχονται πλέον ότι αντιμετωπίζουν ένα «αμερικανικό πρόβλημα». Η υπερδύναμη γύρω από την οποία η ήπειρος έχτισε ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλειάς της έχει γίνει βαθιά ασταθής, συναισθηματική και απρόβλεπτη. Αγνοήστε τις δουλικές εμφανίσεις Ευρωπαίων ηγετών στο Οβάλ Γραφείο που επιχειρούν να καλύψουν τις διαφορές. Η αδιαμφισβήτητη ηγεσία της Αμερικής στο μεταπολεμικό σύστημα συμμαχιών της Δύσης, διαλύεται.

Είχα θέση παρατηρητή σε αυτή την ιστορική μετατόπιση ως ειδικός σύμβουλος του Ντέιβιντ Λάμι, νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Βρετανίας, όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών. Στα τελευταία στάδια της κυβέρνησης Μπάιντεν, παρακολούθησα από το Foreign Office το παλιό σύστημα «κέντρου και ακτίνων» να λειτουργεί, με τους Βρετανούς συμμάχους να αντιμετωπίζουν τις σχέσεις τους με το Λονδίνο ως μικρό μέρος της σχέσης τους με την Ουάσινγκτον. Μέχρι τη στιγμή που αποχώρησα από την κυβέρνηση, είχα δει δεκάδες σχέσεις με «κράτη-κλειδιά» και μεσαίες δυνάμεις, από τον Καναδά και την Αυστραλία έως την Ιορδανία και το Κατάρ, να ζωντανεύουν, καθώς αυτές οι χώρες πλέον βλέπουν το Ηνωμένο Βασίλειο ως βασικό εταίρο σε έναν σύνθετο νέο κόσμο εξισορρόπησης και στρατηγικής αντιστάθμισης.

Με το να αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τον ρόλο της, η Αμερική του Τραμπ έχει καταστήσει παρωχημένη την περίφημη φράση του υπουργού Εξωτερικών, Ντιν Άτσεσον, ότι η Βρετανία «έχασε μια αυτοκρατορία και δεν έχει ακόμη βρει ρόλο». Το Λονδίνο τελικά βρήκε τον ρόλο του, στην αναδόμηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές από τη νέα, πραγματικά ιστορική «ειδική σχέση» της Βρετανίας με την Ουκρανία, η οποία είναι πολύ πιο στενή απ’ όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Παρακολουθώντας τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντά επανειλημμένα τον Λάμι και τον Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ και να χαράσσουν μαζί στρατηγική τόσο απέναντι στους Ρώσους όσο και στους Αμερικανούς, έγινε σαφές γιατί η προπαγάνδα του Κρεμλίνου στοχοποιεί τόσο έντονα τη Βρετανία.

Όλα αυτά είχαν αρχίσει πολύ πριν από τον Τραμπ. Μέχρι τη στιγμή που ταξίδεψα με νυχτερινό τρένο από τα πολωνικά σύνορα προς το Κίεβο, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ουκρανία ήδη θεωρούσε τη Βρετανία τον νούμερο ένα σύμμαχο και προστάτη της. Μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας είναι απόρρητο και θα αποκαλυφθεί μόνο στα βιβλία της ιστορίας, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χωρίς τις εντυπωσιακές αποφάσεις του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να στηρίξει τον Ζελένσκι στην αρχή της εισβολής, η Ουκρανία θα δυσκολευόταν πολύ περισσότερο να επιβιώσει.

Παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα συμβατικών πυρομαχικών της Βρετανίας είχαν μειωθεί σε σημείο που δύσκολα θα μπορούσε να αντέξει μια εβδομάδα υψηλής έντασης πολέμου με τη Ρωσία, το Λονδίνο ήταν πρόθυμο να διαθέσει τις εξειδικευμένες του δυνατότητες και τον οπλισμό του στην Ουκρανία, ενώ η Ουάσινγκτον δίσταζε. Αυτό περιλάμβανε την αερομεταφορά αντιαρματικών όπλων NLAW στο Κίεβο και την εντολή προς τη μακροχρόνια βρετανική αποστολή εκπαίδευσης στη χώρα να παραμείνει, τη στιγμή που άλλες δυτικές αποστολές αποχωρούσαν. Μέχρι τη στιγμή που έφτασα στο Κίεβο, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε περάσει δύο χρόνια όχι απλώς ακολουθώντας, αλλά πιέζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα είχε πολύ πιο ενεργή παρουσία στο πεδίο.

Αν ο Τζόνσον βοήθησε να σωθεί στρατιωτικά η Ουκρανία, στον Στάρμερ έπεσε το βάρος να συμβάλει στη διπλωματική της διάσωση. Η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται κρίσιμα τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά ο Στάρμερ κοιτούσε πέρα από αυτό. Ο «συνασπισμός των προθύμων», η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη στήριξη της Ουκρανίας, εγκαινιάστηκε στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2025 σε σύνοδο που συνδιοργάνωσαν ο Στάρμερ και ο Μακρόν. Ο δηλωμένος στόχος του συνασπισμού ήταν η προετοιμασία σχεδίων για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία ώστε να εγγυηθούν οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία, με παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος. Στην πραγματικότητα όμως, η στρατηγική αυτή προανήγγειλε μια νέα ευρωπαϊκή τάξη ασφάλειας μετά την Αμερική, βασισμένη μόνο σε ένα σενάριο όπου οι ΗΠΑ λειτουργούν ως έσχατο δίχτυ ασφαλείας.

Οι χαοτικές παρεμβάσεις του Τραμπ, τώρα στο Ιράν, αύριο στην Κούβα, ίσως επιθέσεις στο Μεξικό, θα επιταχύνουν αυτή την αναδιάταξη της Βρετανίας. Ο Στάρμερ μπορεί να μην είναι δημοφιλής, αλλά η εξωτερική του πολιτική είναι. Ακόμη και ο δεξιός λαϊκιστής αντίπαλος των Εργατικών, Νάιτζελ Φάρατζ, που παρουσιάζεται ως κοντά στον Τραμπ, έχει αναδιπλωθεί στη στήριξή του προς τον πόλεμο στο Ιράν και πλέον δηλώνει στήριξη στην Ουκρανία. Ακόμη πιο σημαντικό είναι αυτό που συμβαίνει στην αριστερά, όπου στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα μαζικό αντι-αμερικανικό ρεύμα: τόσο οι Πράσινοι όσο και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ενισχύονται.

Μπορεί η Βρετανία να στηρίξει τη στρατηγική της φιλοδοξία με την απαραίτητη ισχύ; Παρά τη διπλωματική δεινότητα του Foreign Office, το Βασιλικό Ναυτικό και ο Βρετανικός Στρατός έχουν αποδυναμωθεί για δεκαετίες και σήμερα βρίσκονται σε σοβαρά μειωμένη κατάσταση. Αυτό έχει αποκαλυφθεί με οδυνηρό τρόπο στην τρέχουσα κρίση. Η Βρετανία όχι μόνο απέσυρε το ναρκαλιευτικό της από το Μπαχρέιν, αφήνοντας για πρώτη φορά από το 1980 χωρίς πολεμική παρουσία στον Κόλπο, αλλά βρέθηκε και χωρίς αντιτορπιλικό στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας τη Γαλλία να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην άμυνα όχι μόνο της Κύπρου αλλά και των βρετανικών βάσεων.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η Βρετανία, με την πολιτική αστάθεια και τα πιεσμένα δημόσια οικονομικά της, που επανεξοπλίζεται σοβαρά. Είναι η Γερμανία. Με το Βερολίνο να στοχεύει σε αμυντικές δαπάνες ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2029, η ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη πρόκειται να αλλάξει ριζικά. Μια Ευρώπη που παραμένει σύμμαχος των ΗΠΑ αλλά υπερασπίζεται κυρίως από τους ίδιους τους Ευρωπαίους είναι πλέον ορατή. Ωστόσο, ούτε η Βρετανία ούτε η Γαλλία είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο ο γερμανικός εταίρος τους να τις ξεπεράσει στρατιωτικά. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αυξήσει τον αμυντικό του προϋπολογισμό ώστε να αποκτήσει περισσότερα μέσα ανάπτυξης δυνάμεων για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής περιμέτρου, η επιστροφή του στη διεθνή σημασία κινδυνεύει να αποδειχθεί μια σύντομη παρένθεση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τάξεις ασφάλειας της Δύσης.

