Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε απόψε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε εξάλλου μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του στρατηγού, Γολαμρεζά Σολεϊμανί, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, τον οποίο σκότωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

