Χιλή: Άρχισε η κατασκευή οχυρωματικών έργων κατά μήκος των συνόρων με το Περού

Εκσκαφείς άρχισαν τη διάνοιξη τάφρων κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Χιλής με το Περού, ξεκινώντας την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης του ακροδεξιού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ για καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στα σύνορα.

Ο Καστ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του την προηγούμενη εβδομάδα, είχε υποσχεθεί προεκλογικά την κατασκευή οχυρωματικών έργων κατά μήκος των συνόρων, με στόχο να αποτρέψει την είσοδο παράτυπων μεταναστών στη χώρα.

Τη Δευτέρα, 16/3, επιθεώρησε την έναρξη των εργασιών κοντά στο μεθοριακό πέρασμα Τσακαγιούτα. «Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εκσκαφείς για να οικοδομήσουμε μια κυρίαρχη Χιλή» η οποία έχει πληγεί από «την παράτυπη μετανάστευση, τη διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα», είπε ο Χοσέ Αντόνιο Καστ. Ο πρόεδρος της Χιλής ανέβηκε σε εκσκαφέα κατά την επιθεώρηση των έργων, ενώ χαιρέτησε στρατιωτικούς που σταθμεύουν στην περιοχή.

Ο 60χρονος Καστ έχει δηλώσει πως σκοπεύει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης «έκτακτης ανάγκης», η οποία θα επικεντρωθεί στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει εκδώσει ήδη αρκετά διατάγματα με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Χιλής.

Περισσότεροι από 180.000 παράτυποι μετανάστες εισήλθαν τα τελευταία χρόνια στη Χιλή, ανέφερε ο Καστ, υπογραμμίζοντας ότι η κατασκευή οχυρωματικών έργων είναι απαραίτητη για να περιοριστούν οι ροές.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για την σκληρή γραμμή που υιοθετεί η νέα κυβέρνηση στο μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση που θα έχουν οι παράτυποι μετανάστες στη Χιλή.

Πηγή: skai.gr

