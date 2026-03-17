Ζελένσκι: Η πίεση στον επιτιθέμενο είναι το κλειδί για την ειρήνη

«Οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι για ειρήνη», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Χ το βράδυ της Δευτέρας, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουκρανία επιμένει στη διπλωματία, γι' αυτό βρίσκεται «σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά», καθώς «η πίεση στον επιτιθέμενο είναι το κλειδί για την ειρήνη».

The Russians are not preparing for peace. We must ensure complete protection – and that is exactly what we are doing. Meanwhile, we are not postponing negotiations; no one is disappointed in diplomacy. This is not a matter of emotions, as some might say. It is a matter of what… pic.twitter.com/5HvUrDgzhW March 16, 2026

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

Οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι για ειρήνη. Πρέπει να διασφαλίσουμε πλήρη προστασία - και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Εν τω μεταξύ, δεν αναβάλλουμε τις διαπραγματεύσεις. Κανείς δεν απογοητεύεται από τη διπλωματία. Δεν πρόκειται για θέμα συναισθημάτων, όπως θα έλεγαν κάποιοι. Είναι θέμα για το τι είναι έτοιμοι οι εταίροι. Η Ρωσία λειτουργεί με πολύ απλό τρόπο: αν φοβάται, είναι πρόθυμη να ακολουθήσει τη γραμμή. Αν η πίεση στη Ρωσία αποδυναμωθεί, η Ρωσία νομίζει ότι έχει βρει χρυσάφι και μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Γι' αυτό η πίεση στον επιτιθέμενο είναι το κλειδί για την ειρήνη, την πραγματική διπλωματία και τις πραγματικές συμφωνίες.

Σήμερα, έδωσα νέες οδηγίες στον Ρουστέμ Ούμεροφ. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θα συνεργαστούμε επίσης με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, ώστε η Ουκρανία να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να αμυνθεί και οι εταίροι μας να είναι πιο πρόθυμοι να μας υποστηρίξουν.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν.

Πηγή: skai.gr

