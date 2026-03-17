Στην «τελική ευθεία» εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου Ντον Φάρελ δήλωσε την Τρίτη ότι είχε «μια παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Επίτροπο Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρος Σέφκοβιτς, σηματοδοτώντας πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες καθώς και οι δύο πλευρές εργάζονται προς μια πολυαναμενόμενη συμφωνία.

«Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που είναι προς το εθνικό συμφέρον της Αυστραλίας», δήλωσε ο Φάρελ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ κατέρρευσαν το 2023, κυρίως λόγω διαφωνιών σχετικά με την πρόσβαση σε γεωργικά προϊόντα, αναφέρει το Reuters.

Η Αυστραλία επιδιώκει μεγαλύτερες ποσοστώσεις για τις εξαγωγές αρνιού και βοδινού κρέατος προς την Ευρώπη, ενώ η ΕΕ πιέζει για βελτιωμένη πρόσβαση στα κρίσιμα ορυκτά της Αυστραλίας και χαμηλότερους δασμούς στα μεταποιημένα προϊόντα.

Ο Σέφκοβιτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Αυστραλία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στην εξασφάλιση ενός επιτυχούς αποτελέσματος.

«Εργαζόμαστε σκληρά για μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», δήλωσε ο Σέφκοβιτς σε μια ανάρτηση στο X.

Η ώθηση για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών έρχεται καθώς η ΕΕ επιδιώκει να ανταγωνιστεί πιο έντονα τις ΗΠΑ και την Κίνα εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων παγκοσμίως. Τον Ιανουάριο, το μπλοκ σύναψε εμπορική συμφωνία με την Ινδία με στόχο την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και τη μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Bloomberg News ανέφερε νωρίτερα ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία βρίσκονται στην «τελική τους ευθεία».

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιθανόν να ταξιδέψει στην Αυστραλία αυτό το Σαββατοκύριακο για να υπογράψει τη συμφωνία, αν και τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.