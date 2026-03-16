Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένκσι (Volodymyr Zelensky), δήλωσε ότι η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει τα Shahed drones, αφού πρώτα τα χρησιμοποίησε στην Ουκρανία ως πεδίο δοκιμών για το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, προειδοποιώντας ότι η ίδια απειλή που αντιμετωπίζουν τώρα το Ισραήλ, τα κράτη του Κόλπου και οι αμερικανικές δυνάμεις έχει εξελιχθεί μέσα από χρόνια επιθέσεων κατά Ουκρανών αμάχων.

«Το Ισραήλ έχει αυτά που χρειαζόμαστε απέναντι στη Ρωσία, και εμείς έχουμε αυτά που χρειάζεται το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν», δήλωσε στην "The Jerusalem Post".

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο πως η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να αναβαθμίσει τα drones Shahed και εξήγησε με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια τρομερή εμπειρία με αυτά τα drones», είπε ο Ζελένσκι περιγράφοντας τα χρόνια συνεχών επιθέσεων που έχει υποστεί η Ουκρανία. «Είχαμε 350 ή 500 ιρανικά drones, Shahed, κάθε μέρα, κάθε μέρα και κάθε νύχτα».

Το μήνυμά του, το οποίο επανέλαβε σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ήταν σαφές: η απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα η Μέση Ανατολή δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Η Ουκρανία, όπως είπε, την είδε πρώτη, την υπέστη πρώτη και πλήρωσε τα διδάγματα που προέκυψαν με το αίμα των αμάχων της.



Πηγή: skai.gr

