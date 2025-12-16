Ζελένσκι: Η Ουκρανία αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.

Μιλώντας στην Χάγη κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελένσκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει την μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του. «Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.