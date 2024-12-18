Η Ουκρανία δεν έχει επί του παρόντος τη στρατιωτική δύναμη για να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία από το 2014, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Ο Ζελένσκι διαμήνυσε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το Κίεβο θα αναγνωρίσει ως ρωσικά τα εδάφη του που ελέγχονται από τη Μόσχα.

«Νομικά, δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε τα εδάφη μας. Αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Αλλά ας μην λέμε μεγάλα λόγια. Η Ρωσία ελέγχει πραγματικά μέρος της επικράτειάς μας σήμερα», είπε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πόσο είναι έτοιμο το Κίεβο να συμβιβαστεί για να τερματίσει τον πόλεμο μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Αν και σήμερα δεν έχουμε τη δύναμη να ξανακερδίσουμε όλη την επικράτειά μας, ίσως η Δύση βρει τη δύναμη να βάλει τον Πούτιν στη θέση του… στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλύσει διπλωματικά αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε ότι η Ουκρανία θα βρισκόταν σε διαφορετική κατάσταση σήμερα αν η Δύση είχε δώσει στο Κίεβο νωρίτερα όλα όσα είχε ζητήσει.

Από την άλλη πλευρά, είπε ο Ζελένσκι, η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τα κατεχόμενα εδάφη της ως ρωσικά. «Δεν πρόκειται για συμβιβασμό. Αυτό θα σήμαινε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε και πάλι να ξεφύγει από όλα όσα έχει κάνει. Αυτό είναι αδύνατο.»

Η Ρωσία κατέχει επί του παρόντος περίπου το 18% της ουκρανικής επικράτειας που αναλογεί σε 111.677 τετραγωνικά χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία που έχει καταλάβει το Κρεμλίνο από το 2014, σύμφωνα με το οπρόγραμμα παρακολούθησης της Ουκρανίας, DeepState.

Από το 2022, η Ουκρανία έχει απελευθερώσει 42.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατεχόμενης γης, λιγότερα ωστόσο το 2023. Στη διάρκεια της καλοκαιρινής επίθεσης φέτος τα ρωσικά στρατεύματα προέλασαν γρήγορα στην περιοχή του Ντόνετσκ, επέστρεψαν στο Χάρκοβο και εξαπέλυσαν επιθέσεις στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε παράνομα ρωσικές τέσσερις περιφέρειες στην Ουκρανία (Ζαπορίζια, Ντόνετσκ, Λουχάνσκ και Χερσώνα) μετά από ψευδή δημοψηφίσματα το 2022, παρόλο που τα στρατεύματα του Κρεμλίνου δεν ελέγχουν πλήρως τις περιοχές σήμερα.

Ο Πούτιν έχει επίσης προειδοποιήσει το Κίεβο ότι πρέπει να αποσυρθεί και από τις τέσσερις περιοχές εάν θέλει να ξεκινήσει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.



